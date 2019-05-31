Сегодня в школах состоится праздник Последнего звонка
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Последний звонок в украинских школах традиционно проходит в конце мая и, в частности, 31 мая, сообщает УНН.
Так, в учебных заведениях с семестровой системой ІІ семестр завершается 31 мая.
В частности, в этом году праздник Последнего звонка для школьников города Киева пройдет в пятницу, 31 мая.
К этому времени ученики только четвертых классов полностью составят государственную итоговую аттестацию, которая продлится с 14 по 24 мая.
"Изменений в графике в школах в этом году не предвидится. Последний учебный день для школьников будет 31 мая, и после этого они вернутся к учебе традиционно 1 сентября", - отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
В свою очередь выпускники девятых классов будут сдавать экзамены с 4 до 13 июня, а 11 классы - государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания с 21 мая по 13 июня. Документы об образовании выпускникам 11-х классов торжественно вручат 26 и 27 июня.
Вместе с тем, Валентин Мондриевский напомнил, что форма и время проведения праздника Последнего звонка определяют учебные заведения самостоятельно.
Согласно законодательству, в общем учебный год в учреждениях общего среднего образования независимо от подчинения, типов и форм собственности начинается в День знаний - 1 сентября и заканчивается не позднее 1 июля следующего года.