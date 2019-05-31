Сьогодні у школах відбудеться свято Останнього дзвоника
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Останній дзвоник в українських школах традиційно проходить наприкінці травня і, зокрема, 31 травня, повідомляє УНН.
Так, у закладах освіти із семестровою системою ІІ семестр завершується 31 травня.
Зокрема, цього року свято Останнього дзвоника для школярів міста Києва пройде у п’ятницю, 31 травня.
До цього часу учні тільки четвертих класів повністю складуть державну підсумкову атестацію, яка триватиме із 14 до 24 травня.
"Зміни графіку у школах цьогоріч не передбачаються. Останній навчальний день для школярів буде 31 травня, і після цього вони повернуться до навчання традиційно 1 вересня", - зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Своєю чергою випускники дев’ятих класів складатимуть іспити з 4 до 13 червня, а 11 класи – державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання із 21 травня до 13 червня. Документи про освіту випускникам 11-х класів урочисто вручать 26 та 27 червня.
Разом із тим, Валентин Мондриївський нагадав, що форму та час проведення свята Останнього дзвоника визначають заклади освіти самостійно.
Згідно із законодавством, загалом навчальний рік у закладах загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.