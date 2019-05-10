Останній дзвоник у столичних школах пролунає 31 травня

“Зміни графіку у школах цьогоріч не передбачаються. Останній навчальний день для школярів буде 31 травня, і після цього вони повернуться до навчання традиційно 1 вересня”, — зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Зазначається, що тільки учні четвертих класів повністю складуть державну підсумкову атестацію, яка триватиме із 14 до 24 травня.

У свою чергу випускники дев’ятих класів складатимуть іспити з 4 до 13 червня, а одинадцяті класи — державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання із 21 травня до 13 червня. Документи про освіту випускникам 11-х класів урочисто вручать 26 та 27 червня.

Також, Валентин Мондриївський нагадав, що форму та час проведення свята Останнього дзвоника визначають заклади освіти самостійно.

Нагадаємо, рішення про проведення свята першого дзвоника приймає кожен навчальний заклад особисто, тому свято може бути проведено як 1 вересня (в суботу), так і 3 вересня (в понеділок).