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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101553 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103447 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126747 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112584 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138434 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144757 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130201 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130261 просмотра

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Последний звонок в столичных школах прозвенит 31 мая

Последний звонок в столичных школах прозвенит 31 мая

Киев  •  УНН

 • 71757 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В этом году праздник Последнего звонка для школьников города Киева состоится в пятницу, 31 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Изменения в графике в школах в этом году не предвидится. Последний учебный день для школьников будет 31 мая, и после этого они вернутся к учебе традиционно 1 сентября", - отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Отмечается, что только ученики четвертых классов полностью составят государственную итоговую аттестацию, которая продлится с 14 по 24 мая.

В свою очередь выпускники девятых классов будут сдавать экзамены с 4 до 13 июня, а одиннадцатых класса - государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания с 21 мая по 13 июня. Документы об образовании выпускникам 11-х классов торжественно вручат 26 и 27 июня.

Также, Валентин Мондриевский напомнил, что форма и время проведения праздника Последнего звонка определяют учебные заведения самостоятельно.

Напомним, решение о проведении праздника первого звонка принимает каждое учебное заведение лично, поэтому праздник может быть проведен как 1 сентября (в субботу), так и 3 сентября (в понедельник).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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