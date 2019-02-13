Сегодня в РФ продолжат судить украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Апелляционной инстанцией Московского городского суда в среду, 13 февраля, будут рассмотрены апелляционные жалобы защиты на решения Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей в отношении еще двух "четверок" военнопленных украинских моряков. Об этом ранее сообщил адвокат Николай Полозов, передает УНН.
"13.02.19 будут рассмотрены жалобы защиты третьей четверки военнопленных моряков: Сергей Чулиба, Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло, Богдан Небылица. Начало в 11:00 (по местному времени - ред.) зал 327", - сообщил Полозов в Facebook 7 февраля.
Позже, в 14:00 по местному времени, в том же зале ожидается заседание в отношении еще четырех моряков.
"13.02.19 будут рассмотрены жалобы защиты четвёртой четверки военнопленных моряков: Михаил Власюк, Вячеслав Зинченко, Денис Гриценко, Андрей Драч. Начало в 14:00 зал 327", - добавил адвокат.
Накануне, 12 февраля, суд в РФ оставил под стражей восемь украинских военнопленных моряков. 7 февраля суд в Москве оставил под арестом четырех военнопленных моряков.