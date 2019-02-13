Сьогодні у РФ продовжать судити українських моряків

"13.02.19 будуть розглянуті скарги захисту третьої четвірки військовополонених моряків: Сергій Чуліба, Юрій Без'язичний, Юрій Будзило, Богдан Небилиця. Початок об 11:00 (за місцевим часом - ред.) зал 327", - повідомив Полозов у Facebook 7 лютого.

Пізніше, о 14:00 за місцевим часом, у тій же залі очікується засідання щодо ще чотирьох моряків.

"13.02.19 будуть розглянуті скарги захисту четвертої четвірки військовополонених моряків: Михайло Власюк, В'ячеслав Зінченко, Денис Гриценко, Андрій Драч. Початок о 14:00 зал 327", - додав адвокат.

Напередодні, 12 лютого, суд в РФ залишив під вартою вісім українських військовополонених моряків. 7 лютого суд в Москві залишив під арештом чотирьох військовополонених моряків.