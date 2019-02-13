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Сьогодні у РФ продовжать судити українських моряків

Сьогодні у РФ продовжать судити українських моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Апеляційною інстанцією Московського міського суду у середу, 13 лютого, будуть розглянуті апеляційні скарги захисту на рішення Лефортовського районного суду про продовження строків тримання під вартою стосовно ще двох "четвірок" військовополонених українських моряків. Про це раніше повідомив адвокат Микола Полозов, передає УНН.

"13.02.19 будуть розглянуті скарги захисту третьої четвірки військовополонених моряків: Сергій Чуліба, Юрій Без'язичний, Юрій Будзило, Богдан Небилиця. Початок об 11:00 (за місцевим часом - ред.) зал 327", - повідомив Полозов у Facebook 7 лютого.

Пізніше, о 14:00 за місцевим часом, у тій же залі очікується засідання щодо ще чотирьох моряків.

"13.02.19 будуть розглянуті скарги захисту четвертої четвірки військовополонених моряків: Михайло Власюк, В'ячеслав Зінченко, Денис Гриценко, Андрій Драч. Початок о 14:00 зал 327", - додав адвокат.

Напередодні, 12 лютого, суд в РФ залишив під вартою вісім українських військовополонених моряків. 7 лютого суд в Москві залишив під арештом чотирьох військовополонених моряків.

Українські Національні Новини

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