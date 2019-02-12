Суд в РФ оставил под стражей восемь украинских военнопленных моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Мосгорсуд во вторник признал законным продление срока ареста еще четырем из 24 украинских военнопленных моряков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Суд признал законным продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Романа Мокряка, Евгения Семидоцкого, Андрея Опрыско, и Сергея Цыбизова", - сказал собеседник агентства.
Напомним, четверо украинских моряков повторно заявили, что являются военнопленными.
Как сообщал УНН, 7 февраля в РФ допросили украинского военнопленного моряка.
25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.