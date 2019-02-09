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Четверо украинских моряков повторно заявили, что являются военнопленными

Четверо украинских моряков повторно заявили, что являются военнопленными

Киев  •  УНН

 • 10131 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Четверо украинских моряков, захваченных ФСБ России в ноябре 2018 года, повторно заявили, что являются военнопленными. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов, передает УНН.

По его данным, 8 февраля 2019 года состоялись следственные действия с участием военнопленных: Романа Мокряка, Богдана Небылицы, Владимира Лисового, Юрия Будзыло.

"Все они повторно заявили о своем статусе военнопленных. От дачи показаний отказались, сообщили лишь сведения, предусмотренные ст. 17 Конвенции. В ходе следственных действий были заявлены ходатайства о приобщении копий резолюции ПАСЕ", – написал адвокат.

В частности, Юрий Будзыло, мичман судна "Яны Капу", 8 февраля в очередной раз заявил, что он является военнопленным в соответствии с 3-й Женевской конвенцией и не совершал преступления, в котором его обвиняют, сообщил адвокат Айдер Азаматов в Facebook.

Как сообщал УНН, 7 февраля в РФ допросили украинского военнопленного моряка.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.

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