Четверо українських моряків повторно заявили, що є військовополоненими
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Четверо українських моряків, захоплених ФСБ Росії у листопаді 2018 року, повторно заявили, що є військовополоненими. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат Микола Полозов, передає УНН.
За його даними, 8 лютого 2019 року відбулися слідчі дії за участю військовополонених: Романа Мокряка, Богдана Небилиці, Володимира Лісового, Юрія Будзила.
"Всі вони повторно заявили про свій статус військовополонених. Від дачі показань відмовилися, повідомили лише відомості, передбачені ст. 17 Конвенції. Під час слідчих дій було заявлено клопотання про долучення копій резолюції ПАРЄ", - написав адвокат.
Зокрема, Юрій Будзило, мічман судна "Яни Капу", 8 лютого вчергове заявив, що він є військовополоненим відповідно до 3-ї Женевської конвенції і не скоював злочину, в якому його звинувачують, повідомив адвокат Айдер Азаматов в Facebook.
Як повідомляв УНН, 7 лютого в РФ допитали українського військовополоненого моряка.
25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перевели в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.