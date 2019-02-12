Суд у РФ залишив під вартою вісім українських військовополонених моряків

"Суд визнав законним продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Романа Мокряка, Євгенія Семідоцкого, Андрія Оприск, і Сергія Цибізова", - сказав співрозмовник агентства.



Нагадаємо, четверо українських моряків повторно заявили, що є військовополоненими.



Як повідомляв УНН, 7 лютого в РФ допитали українського військовополоненого моряка.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перевели в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.