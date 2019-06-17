Сегодня в Польше соберут медицинскую комиссию из-за пострадавшего в ДТП украинца

"Состояние (украинца - ред.) критическое, тяжелое без изменений. Сегодня будет собрана комиссия со специалистами, которая определит, что делать дальше, какое лечение назначать или не назначать", - сообщили в посольстве.

Также там отметили, что собрание врачей состоится в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, 12 июня в ДТП в Польше около населенного пункта Мендзыжеч погибли трое украинцев. В результате въезда автомобиля в дерево двое украинцев погибли на месте, еще один скончался в больнице во время операции. 19-летний парень находится в больнице в очень тяжелом состоянии.

По состоянию на 16 июня, украинец, выживший после смертельной ДТП в Польше, до сих пор находился в больнице в тяжелом состоянии.