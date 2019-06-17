Сегодня в Польше соберут медицинскую комиссию из-за пострадавшего в ДТП украинца
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Сейчас состояние украинца, который выжил после смертельной ДТП в Польше, остается без изменений, он находится в критическом состоянии. Сегодня будет собрана комиссия, чтобы решить, какое лечение применять в дальнейшем. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Посольстве Украины в Польше.
"Состояние (украинца - ред.) критическое, тяжелое без изменений. Сегодня будет собрана комиссия со специалистами, которая определит, что делать дальше, какое лечение назначать или не назначать", - сообщили в посольстве.
Также там отметили, что собрание врачей состоится в 15:00 по киевскому времени.
Напомним, 12 июня в ДТП в Польше около населенного пункта Мендзыжеч погибли трое украинцев. В результате въезда автомобиля в дерево двое украинцев погибли на месте, еще один скончался в больнице во время операции. 19-летний парень находится в больнице в очень тяжелом состоянии.
По состоянию на 16 июня, украинец, выживший после смертельной ДТП в Польше, до сих пор находился в больнице в тяжелом состоянии.