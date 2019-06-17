Сьогодні у Польщі зберуть медичну комісію щодо постраждалого в ДТП українця
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Наразі стан українця, який вижив після смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Польщі, залишається без змін, він перебуває у критичному стані. Сьогодні буде зібрана комісія, щоб вирішити, яке лікування застосовувати надалі. Про це кореспонденту УНН повідомили у Посольстві України в Польщі.
"Стан (українця – ред.) критичний, важкий без змін. Сьогодні буде зібрана комісія зі спеціалістами, яка визначить, що робити далі, яке лікування призначати чи не призначати", - повідомили у посольстві.
Також там зазначили, що збори лікарів відбудеться до 15:00 за київським часом.
Нагадаємо, 12 червня у ДТП у Польщі біля населеного пункту Мєндзижеч загинули троє українців. В результаті в'їзду автомобіля у дерево двоє українців загинули на місці, ще один помер у лікарні під час операції. 19-річний парубок перебуває у лікарні у дуже важкому стані.
Станом на 16 червня, українець, який вижив після смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Польщі, досі перебував у лікарні у важкому стані.