Сегодня в Минске пройдет "Детское Евровидение-2018"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Международный конкурс песни “Детское Евровидение-2018” состоится 25 ноября в Минске с участием представителей 20 стран. Об этом сообщили в Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси, которая является организатором и координатором всех мероприятий конкурса и на официальном сайте события, информирует УНН.
Триумфатор определится с помощью национального жюри от каждой страны-участницы и онлайн-голосования зрителей“, — сообщили в телерадиокомпании. На сцену “Минск-Арены” выйдут юные дарования из Украины, Португалии, Казахстана, Албании, России, Нидерландов, Азербайджана, Беларуси, Ирландии, Сербии, Италии, Австралии, Грузии, Израиля, Франции, Македонии, Армении, Уэльса (Великобритания), Мальты и Польши. Согласно жеребьевке финал конкурса откроет представительница Украины 11-летняя Дарина Красновецкая с песней “Скажи любовь”.
Зрительское онлайн-голосование стартовало на официальном сайте детского конкурса песни 23 ноября, оно продлится вплоть до начала финального концерта (до 17 часов воскресенья по Киеву). После живого выступления всех конкурсантов зрители снова могут отдать свой голос, но лишь в течение 15 минут. Результаты этого голосования суммируют с результатами, которые выставило национальное жюри от каждой из двадцати стран, участвующих в конкурсе, и таким образом определится триумфатор.
“Выбрать можно от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе представителя своей страны”, — рассказали организаторы.
А перед началом финала конкурса в “Минск-Арене” 24 ноября прошли две генеральные репетиции. “Билеты были раскуплены буквально за 4-5 дней. Ажиотаж огромный, телефон разрывался — самый популярный вопрос: есть ли лишний билетик. И нами было принято решение: на генеральный прогон мы выпустили в продажу еще небольшое количество билетов”, — рассказал, исполнительный продюсер конкурса песни Глеб Шульман.
Во время второй генеральной репетиции со зрителями профессиональное жюри выставляло оценки конкурсантам, которые будут озвучены во время финального шоу 25 ноября.
Торжественная церемония открытия “Детского Евровидения — 2018” состоялось в Минске 19 ноября. Логотипом конкурса стала стилизованная белая звезда. Слоган конкурса — Light up! (“Зажигай!”).
С юными артистами встретился президент Александр Лукашенко, который подчеркнул, что Беларусь отличается своей честностью и справедливостью, поэтому здесь победит только сильнейший. “Вы уже победители!” — подчеркнул глава государства, отметив большое достижение молодых талантов, принимающих участие в таком масштабном международном песенном конкурсе.