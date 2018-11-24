Сьогодні у Мінську пройде "Дитяче Євробачення-2018"

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міжнародний конкурс пісні “Дитяче Євробачення-2018” відбудеться 25 листопада в Мінську за участю представників 20 країн. Про це повідомили в Національній державній телерадіокомпанії Білорусі, яка є організатором і координатором всіх заходів конкурсу та на офіційному сайті події, інформує УНН.