Сьогодні у Мінську пройде "Дитяче Євробачення-2018"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міжнародний конкурс пісні “Дитяче Євробачення-2018” відбудеться 25 листопада в Мінську за участю представників 20 країн. Про це повідомили в Національній державній телерадіокомпанії Білорусі, яка є організатором і координатором всіх заходів конкурсу та на офіційному сайті події, інформує УНН.
Тріумфатор визначиться за допомогою національного журі від кожної країни-учасниці і онлайн-голосування глядачів“, — повідомили в телерадіокомпанії. На сцену “Мінськ-Арени” вийдуть юні обдарування з України, Португалії, Казахстану, Албанії, Росії, Нідерландів, Азербайджану, Білорусі, Ірландії, Сербії, Італії, Австралії, Грузії, Ізраїлю, Франції, Македонії, Вірменії, Уельсу (Велика Британія), Мальти і Польщі. Згідно з жеребкуванням фіналу конкурсу відкриє представниця України 11-річна Дарина Красновецкая з піснею “Скажи любов”.
Глядацьке онлайн-голосування стартувало на офіційному сайті дитячого конкурсу пісні 23 листопада, воно триватиме аж до початку фінального концерту (до 17 години неділі за Києвом). Після живого виступу всіх конкурсантів глядачі знову можуть віддати свій голос, але лише протягом 15 хвилин. Результати цього голосування підсумують з результатами, які виставило національне журі від кожної з двадцяти країн, що беруть участь в конкурсі, і таким чином визначиться тріумфатор.
“Вибрати можна від трьох до п’яти вподобаних артистів, в тому числі представника своєї країни”, — розповіли організатори.
А перед початком фіналу конкурсу в “Мінськ-Арені” 24 листопада пройшли дві генеральні репетиції. “Квитки були розкуплені буквально за 4-5 днів. Ажіотаж величезний, телефон розривався — найпопулярніше питання: чи є зайвий квиток. І ми прийняли рішення: на генеральний прогін ми випустили в продаж ще невелику кількість квитків”, — розповів, виконавчий продюсер конкурсу пісні Гліб Шульман.
Під час другої генеральної репетиції з глядачами професійне журі виставляло оцінки конкурсантам, які будуть озвучені під час фінального шоу 25 листопада.
Урочиста церемонія відкриття “Дитячого Євробачення — 2018” відбулася в Мінську 19 листопада. Логотипом конкурсу стала стилізована біла зірка. Слоган конкурсу — Light up! (“Запалюй!”).
З юними артистами зустрівся президент Олександр Лукашенко, який підкреслив, що Білорусь відрізняється своєю чесністю і справедливістю, тому тут переможе лише найсильніший. “Ви вже переможці!” — підкреслив глава держави, зазначивши велике досягнення молодих талантів, які беруть участь у такому масштабному міжнародному пісенному конкурсі.