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Сегодня в Лос-Анджелесе вручат “Золотые глобусы”

Киев • УНН

 • 13928 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Сегодня, 7 января, в Лос-Анджелесе (США) состоится церемония вручения наград премии “Золотой глобус”, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Сегодня в Лос-Анджелесе вручат “Золотые глобусы”

Номинантами в категории “Лучший фильм на иностранном языке” стали ленты:

  • “Фантастическая женщина” (Чили);
  • “Сначала они убили моего отца” (Камбоджа);
  • “На грани” (Германия и Франция);
  • Нелюбовь” (Россия);
  • “Квадрат” (Швеция, Германия и Франция).

Лучшими драматическими сериалами могут стать:

  • “Корона”;
  • “Игра престолов”;
  • “Рассказ служанки”;
  • “Очень странные дела”;
  • “Это мы”.

По количеству номинаций в этом году лидируют: мелодрама-фэнтези Гильермо дель Торо “Форма воды” (7 номинаций), фильмы “Секретное досье” Стивена Спилберга и “Три билборда на границе Эббинг, Миссури” Мартина Макдонаха (по 6 номинаций у каждого).

Ведущим церемонии “Золотой глобус” стал Сет Майерс.

Справка УНН. “Золотой глобус” — американская кинопремия, которая присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за кино- и телефильмы. С присуждения “Золотого глобуса” начинается сезон различных наград в области кино и телевидения, который традиционно завершается церемонией награды “Оскара”. “Золотой глобус” присуждается по результатам голосования 86 ведущих журналистов, специализирующихся на тематике Голливуда.

Напомним, стали известны номинанты 75-й премии “Золотой глобус”.

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