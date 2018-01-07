Сегодня в Лос-Анджелесе вручат “Золотые глобусы”

Номинантами в категории “Лучший фильм на иностранном языке” стали ленты:



“Фантастическая женщина” (Чили);



“Сначала они убили моего отца” (Камбоджа);



“На грани” (Германия и Франция);



Нелюбовь” (Россия);



“Квадрат” (Швеция, Германия и Франция).



Лучшими драматическими сериалами могут стать:



“Корона”;



“Игра престолов”;



“Рассказ служанки”;



“Очень странные дела”;



“Это мы”.



По количеству номинаций в этом году лидируют: мелодрама-фэнтези Гильермо дель Торо “Форма воды” (7 номинаций), фильмы “Секретное досье” Стивена Спилберга и “Три билборда на границе Эббинг, Миссури” Мартина Макдонаха (по 6 номинаций у каждого).

Ведущим церемонии “Золотой глобус” стал Сет Майерс.

Справка УНН. “Золотой глобус” — американская кинопремия, которая присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за кино- и телефильмы. С присуждения “Золотого глобуса” начинается сезон различных наград в области кино и телевидения, который традиционно завершается церемонией награды “Оскара”. “Золотой глобус” присуждается по результатам голосования 86 ведущих журналистов, специализирующихся на тематике Голливуда.

Напомним, стали известны номинанты 75-й премии “Золотой глобус”.