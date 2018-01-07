Сегодня в Лос-Анджелесе вручат “Золотые глобусы”
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Сегодня, 7 января, в Лос-Анджелесе (США) состоится церемония вручения наград премии “Золотой глобус”, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Номинантами в категории “Лучший фильм на иностранном языке” стали ленты:
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- “Фантастическая женщина” (Чили);
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- “Сначала они убили моего отца” (Камбоджа);
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- “На грани” (Германия и Франция);
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- Нелюбовь” (Россия);
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- “Квадрат” (Швеция, Германия и Франция).
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Лучшими драматическими сериалами могут стать:
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- “Корона”;
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- “Игра престолов”;
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- “Рассказ служанки”;
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- “Очень странные дела”;
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- “Это мы”.
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По количеству номинаций в этом году лидируют: мелодрама-фэнтези Гильермо дель Торо “Форма воды” (7 номинаций), фильмы “Секретное досье” Стивена Спилберга и “Три билборда на границе Эббинг, Миссури” Мартина Макдонаха (по 6 номинаций у каждого).
Ведущим церемонии “Золотой глобус” стал Сет Майерс.
Справка УНН. “Золотой глобус” — американская кинопремия, которая присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за кино- и телефильмы. С присуждения “Золотого глобуса” начинается сезон различных наград в области кино и телевидения, который традиционно завершается церемонией награды “Оскара”. “Золотой глобус” присуждается по результатам голосования 86 ведущих журналистов, специализирующихся на тематике Голливуда.
Напомним, стали известны номинанты 75-й премии “Золотой глобус”.