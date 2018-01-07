Сьогодні у Лос-Анджелесі вручать “Золоті глобуси”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Сьогодні, 7 січня, у Лос-Анджелесі (США) відбудеться церемонія вручення нагород премії “Золотий глобус”, передає УНН з посиланням на ВВС.
Номінантами у категорії “Кращий фільм іноземною мовою” стали стрічки:
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- “Фантастична жінка” (Чилі);
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- “Спочатку вони вбили мого батька” (Камбоджа);
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- “На межі” (Німеччина та Франція);
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- Нелюбов" (Росія);
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- “Квадрат” (Швеція, Німеччина і Франція).
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Найкращими драматичними серіалами можуть стати:
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- “Корона”;
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- “Гра престолів”;
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- “Розповідь служниці”;
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- “Дивні Дива”;
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- “Це ми”.
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За кількістю номінацій цього року лідирують: мелодрама-фентезі Гільєрмо дель Торо “Форма води” (7 номінацій), фільми “Секретне досьє” Стівена Спілберга та “Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі” Мартіна Макдонаха (по 6 номінацій у кожного).
Ведучим церемонії “Золотий глобус” став Сет Майєрс.
Довідка УНН. “Золотий глобус” — американська кінопремія, яка присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року за кіно- і телефільми. Із присудження “Золотого глобусу” розпочинається сезон різних нагород у сфері кіно та телебачення, який традиційно завершується церемонією нагороди “Оскара”. “Золотий глобус” присуджують за результатами голосування 86 провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.
Нагадаємо, стали відомі номінанти 75-ї премії “Золотий глобус”.