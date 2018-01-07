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Сьогодні у Лос-Анджелесі вручать “Золоті глобуси”

Київ • УНН

 • 13928 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Сьогодні, 7 січня, у Лос-Анджелесі (США) відбудеться церемонія вручення нагород премії “Золотий глобус”, передає УНН з посиланням на ВВС.

Сьогодні у Лос-Анджелесі вручать “Золоті глобуси”

Номінантами у категорії “Кращий фільм іноземною мовою” стали стрічки:

  • “Фантастична жінка” (Чилі);
  • “Спочатку вони вбили мого батька” (Камбоджа);
  • “На межі” (Німеччина та Франція);
  • Нелюбов" (Росія);
  • “Квадрат” (Швеція, Німеччина і Франція).

Найкращими драматичними серіалами можуть стати:

  • “Корона”;
  • “Гра престолів”;
  • “Розповідь служниці”;
  • “Дивні Дива”;
  • “Це ми”.

За кількістю номінацій цього року лідирують: мелодрама-фентезі Гільєрмо дель Торо “Форма води” (7 номінацій), фільми “Секретне досьє” Стівена Спілберга та “Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі” Мартіна Макдонаха (по 6 номінацій у кожного).

Ведучим церемонії “Золотий глобус” став Сет Майєрс.

Довідка УНН. “Золотий глобус” — американська кінопремія, яка присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року за кіно- і телефільми. Із присудження “Золотого глобусу” розпочинається сезон різних нагород у сфері кіно та телебачення, який традиційно завершується церемонією нагороди “Оскара”. “Золотий глобус” присуджують за результатами голосування 86 провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.

Нагадаємо, стали відомі номінанти 75-ї премії “Золотий глобус”.

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