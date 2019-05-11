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Сегодня в Литве изберут нового президента и проведут два референдума

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Очередные президентские выборы пройдут в воскресенье в Литве. Одновременно с ними пройдут два референдума — о введении двойного гражданства и сокращении числа депутатов Сейма (парламента), передает УНН со ссылкой на местные ресурсы.

На пост главы государства претендуют девять кандидатов. По мнению экспертов и согласно данным социологических опросов, фаворитами являются 54-летний экономист Гитанас Науседа, 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 48-летний премьер-министр Саулюс Сквернялис. Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте находится на посту второй срок и на третий претендовать не может.

Как отмечают эксперты, шансы на то, что кто-то из кандидатов одержит в воскресенье безоговорочную победу, минимальны и второй тур практически неизбежен. Для победы на выборах кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если никому из претендентов сделать это не удастся, через две недели состоится второй тур.

Правом голоса обладают 2,472 млн граждан страны. Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (совпадает с киевским).

Президент избирается прямым тайным голосованием на пять лет. Для кандидатов существует возрастной ценз — 40 лет, а также требования быть гражданином Литвы по происхождению и проживать в стране не менее трех последних лет.

Нижнего порога явки на выборах нет. Зато она действует для референдумов о введении запрещенного сейчас двойного гражданства и сокращении депутатского корпуса в Сейме со 141 до 121 парламентария. Плебисцит будет признан состоявшимся, если в нем примут участие не менее половины включенных в списки избирателей граждан.

Напоминаем, в Литве проходило досрочное голосование на выборах президента.

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