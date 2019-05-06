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У Литві проходить дострокове голосування на виборах президента

У Литві проходить дострокове голосування на виборах президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. У Литві сьогодні почалося дострокове голосування на президентських виборах і на референдумі у зв'язку з поправкою до 12 і 55 статтями Конституції Литовської Республіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на DELFI.

Так, дострокове голосування пройде у всіх муніципалітетах з 6 по 10 травня. Проголосувати можна за 8 до 20 годин.

Головвиборчком попередив, що ті виборці, які мають намір голосувати достроково, повинні пред'явити паспорт або ідентифікаційну карту.

У день виборів, 12 травня, виборці можуть голосувати тільки на своїх ділянках, пише видання. Голосування триватиме до 20 годин, після чого почнеться підрахунок голосів.

На пост президента країни претендують 9 кандидатів:

  • соціал-демократ Вітніс-Повілас Андрюкайтіс;
  • філософ Арвідас Юозайтіс;
  • європарламентар Валентинас Мазуроніс;
  • економіст Гітанас Науседа;
  • депутат Міндаугас Пуйдокас;
  • депутат Нагліс Путейкіс;
  • кандидат "селян", прем'єр-міністр Саулюс Скверняліс;
  • консерватор Інгріда Шимоніте;
  • європарламентар Вальдемар Томашевський.

Другий тур президентських виборів відбудеться разом з виборами до Європарламенту 26 травня, зазначило видання.

Нагадаємо, що нещодавно вибори президента пройшли в Україні. За офіційними даними ЦВК, перемогу на виборах Президента України отримав Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,22% виборців. Іншого кандидата Петра Порошенко підтримали 24,45% виборців.

Володимира Зеленського офіційно оголосили Президентом України.

Зазначимо, що 25 квітня глава МЗС Литви зустрівся з Володимиром Зеленським.

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