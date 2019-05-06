У Литві проходить дострокове голосування на виборах президента
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Литві сьогодні почалося дострокове голосування на президентських виборах і на референдумі у зв'язку з поправкою до 12 і 55 статтями Конституції Литовської Республіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на DELFI.
Так, дострокове голосування пройде у всіх муніципалітетах з 6 по 10 травня. Проголосувати можна за 8 до 20 годин.
Головвиборчком попередив, що ті виборці, які мають намір голосувати достроково, повинні пред'явити паспорт або ідентифікаційну карту.
У день виборів, 12 травня, виборці можуть голосувати тільки на своїх ділянках, пише видання. Голосування триватиме до 20 годин, після чого почнеться підрахунок голосів.
На пост президента країни претендують 9 кандидатів:
-
- соціал-демократ Вітніс-Повілас Андрюкайтіс;
-
- філософ Арвідас Юозайтіс;
-
- європарламентар Валентинас Мазуроніс;
-
- економіст Гітанас Науседа;
-
- депутат Міндаугас Пуйдокас;
-
- депутат Нагліс Путейкіс;
-
- кандидат "селян", прем'єр-міністр Саулюс Скверняліс;
-
- консерватор Інгріда Шимоніте;
-
- європарламентар Вальдемар Томашевський.
-
Другий тур президентських виборів відбудеться разом з виборами до Європарламенту 26 травня, зазначило видання.
Нагадаємо, що нещодавно вибори президента пройшли в Україні. За офіційними даними ЦВК, перемогу на виборах Президента України отримав Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,22% виборців. Іншого кандидата Петра Порошенко підтримали 24,45% виборців.
Володимира Зеленського офіційно оголосили Президентом України.
Зазначимо, що 25 квітня глава МЗС Литви зустрівся з Володимиром Зеленським.