У Литві проходить дострокове голосування на виборах президента

КИЇВ. 6 травня. УНН. У Литві сьогодні почалося дострокове голосування на президентських виборах і на референдумі у зв'язку з поправкою до 12 і 55 статтями Конституції Литовської Республіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на DELFI.