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В Литве проходит досрочное голосование на выборах президента

В Литве проходит досрочное голосование на выборах президента

Киев  •  УНН

 • 9339 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Литве сегодня началось досрочное голосование на президентских выборах и на референдуме в связи с поправкой к 12 и 55 статьям Конституции Литовской Республики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DELFI.

Так, досрочное голосование пройдет во всех муниципалитетах с 6 по 10 мая. Проголосовать можно с 8 до 20 часов.

Главизбирком предупредил, что те избиратели, которые намерены голосовать досрочно, должны предъявить паспорт или идентификационную карту.

В день выборов, 12 мая, избиратели могут голосовать только на своих участках, пишет издание. Голосование будет длиться до 20 часов, после чего начнется подсчет голосов.

На пост президента страны претендуют 9 кандидатов:

  • социал-демократ Витнис-Повилас Андрюкайтис;
  • философ Арвидас Юозайтис;
  • европарламентарий Валентинас Мазуронис;
  • экономист Гитанас Науседа;
  • депутат Миндаугас Пуйдокас;
  • депутат Наглис Путейкис;
  • кандидат "крестьян", премьер-министр Саулюс Сквернялис;
  • консерватор Ингрида Шимоните;
  • европарламентарий Вальдемар Томашевский.

Второй тур президентских выборов состоится вместе с выборами в Европарламент 26 мая, отметило издание.

Напомним, что недавно выборы президента прошли в Украине. По официальным данным ЦИК, победу на выборах Президента Украины получил Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Другого кандидата Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

Владимира Зеленского официально объявили Президентом Украины.

Отметим, что 25 апреля глава МИД Литвы встретился с Владимиром Зеленским.

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