В Литве проходит досрочное голосование на выборах президента
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Литве сегодня началось досрочное голосование на президентских выборах и на референдуме в связи с поправкой к 12 и 55 статьям Конституции Литовской Республики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DELFI.
Так, досрочное голосование пройдет во всех муниципалитетах с 6 по 10 мая. Проголосовать можно с 8 до 20 часов.
Главизбирком предупредил, что те избиратели, которые намерены голосовать досрочно, должны предъявить паспорт или идентификационную карту.
В день выборов, 12 мая, избиратели могут голосовать только на своих участках, пишет издание. Голосование будет длиться до 20 часов, после чего начнется подсчет голосов.
На пост президента страны претендуют 9 кандидатов:
-
- социал-демократ Витнис-Повилас Андрюкайтис;
-
- философ Арвидас Юозайтис;
-
- европарламентарий Валентинас Мазуронис;
-
- экономист Гитанас Науседа;
-
- депутат Миндаугас Пуйдокас;
-
- депутат Наглис Путейкис;
-
- кандидат "крестьян", премьер-министр Саулюс Сквернялис;
-
- консерватор Ингрида Шимоните;
-
- европарламентарий Вальдемар Томашевский.
-
Второй тур президентских выборов состоится вместе с выборами в Европарламент 26 мая, отметило издание.
Напомним, что недавно выборы президента прошли в Украине. По официальным данным ЦИК, победу на выборах Президента Украины получил Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Другого кандидата Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.
Владимира Зеленского официально объявили Президентом Украины.
Отметим, что 25 апреля глава МИД Литвы встретился с Владимиром Зеленским.