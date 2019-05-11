Сьогодні у Литві оберуть нового президента та проведуть два референдуми

На пост глави держави претендують дев’ять кандидатів. На думку експертів і згідно з даними соціологічних опитувань, фаворитами є 54-річний економіст Гітанас Науседа, 44-річна екс-міністерка фінансів Інгріда Шимон і 48-річний прем’єр-міністр Саулюс Скверняліс. Нинішня президентка Литви Даля Грібаускайте знаходиться на посту другий термін і на третій претендувати не може.

Як відзначають експерти, шанси на те, що хтось із кандидатів здобуде в неділю беззастережну перемогу, мінімальні і другий тур практично неминучий. Для перемоги на виборах кандидатові необхідно набрати більше 50% голосів. Якщо нікому з претендентів зробити це не вдасться, через два тижні відбудеться другий тур.

Правом голосу володіють 2,472 млн громадян країни. Виборчі дільниці відкриються о 07:00 за місцевим часом (збігається з київським).

Президент обирається прямим таємним голосуванням на п’ять років. Для кандидатів існує віковий ценз — 40 років, а також вимоги бути громадянином Литви за походженням і проживати в країні не менше трьох останніх років.

Нижнього порогу явки на виборах немає. Зате вона діє для референдумів про введення забороненого зараз подвійного громадянства і скорочення депутатського корпусу в Сеймі з 141 до 121 парламентаря. Плебісцит буде визнаний таким, що відбувся, якщо в ньому візьмуть участь не менше половини включених в списки виборців громадян.

Нагадуємо, у Литві проходило дострокове голосування на виборах президента.