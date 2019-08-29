Сегодня в Киеве возобновит работу фуникулер

"29 августа в 12:00 возобновляет работу киевский фуникулер. Во время ежегодных регламентных работ обновлены средства связи, настилы пола и потолка, проведен ремонт тяговых двигателей, колес, тормозов, пантографов", - указали в КГГА.

Ремонт обошелся в 100 291 гривну, а финансирование прошло за счет бюджетных средств, согласно Программе экономического и социального развития города Киева на 2018-2020 годы.

Напомним, что в этом году фуникулеру исполнилось 114 лет.