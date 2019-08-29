Сьогодні у Києві відновить роботу фунікулер
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сьогодні о 12 годині після ремонту почне працювати київський фунікулер. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
"29 серпня о 12:00 відновлює роботу київський фунікулер. Під час щорічних регламентних робіт оновлено засоби зв’язку, настили підлоги та стелі, проведено ремонт тягових двигунів, коліс, гальм, пантографів", - вказали у КМДА.
Ремонт обійшовся у 100 291 гривню, а фінансування відбулося за рахунок бюджетних коштів, згідно з Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки.
Нагадаємо, що цього року фунікулеру виповнилось 114 років.