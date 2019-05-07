Столичному фунікулеру виповнилось 114 років
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Сьогодні столичний фунікулер відзначає день народження - 114 років, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення "Київпастрансу".
Київський фунікулер це фунікулерна система, що з'єднує історичне Верхнє місто та Поділ у Києві.
Проходить через круту Володимирську гірку з видом на річку Дніпро. Лінія складається з двох станцій і управляється комунальним підприємством "Київпастранс".
Фунікулер споруджувався впродовж 1902–1905 років, а за часом спорудження є другим в Україні після Одеського.
Як повідомляв УНН, у зв’язку із проведенням ремонтних робіт рух трамваїв маршруту № 1 уночі 7 та 8 травня закривається.