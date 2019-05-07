Столичному фуникулеру исполнилось 114 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Сегодня столичный фуникулер отмечает день рождения - 114 лет, сообщает УНН со ссылкой на сообщение "Киевпасстранс".
Киевский фуникулер - это фуникулерная система, соединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве.
Проходит через крутую Владимирскую горку с видом на реку Днепр. Линия состоит из двух станций и управляется коммунальным предприятием "Киевпастранс".
Фуникулер сооружался в течение 1902-1905 годов, а по времени постройки является вторым в Украине после Одесского.
Как сообщал УНН, в связи с проведением ремонтных работ движение трамваев маршрута № 1 ночью 7 и 8 мая закрывается.