Сьогодні та завтра в ночі у Києві обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У зв’язку із проведенням ремонтних робіт рух трамваїв маршруту № 1 уночі 7 та 8 травня закривається. Про це повідомили у КП “Київпастранс”, передає УНН.
“7, 8 травня 2019 року з 00:30 до 05:10 у зв’язку із проведенням робіт із ремонту трамвайних колій на б-рі Кольцова рух трамваїв маршруту № 1 закривається”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що останні відправлення за власною схемою маршруту:
— зі ст. “Михайлівська Борщагівка” у напрямку ст. “Старовокзальна” о 23:30;
— зі ст. “Старовокзальна” у напрямку ст. “Михайлівська Борщагівка” о 00:10.
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