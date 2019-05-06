У Києві перекриють оглядовий майданчик біля Арки дружби народів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У зв’язку з будівництвом пішохідно-велосипедного мосту та благоустроєм території Арки дружби народів, територію оглядового майданчика буде перекрито до 24 травня. Про це на своїй сторінці повідомив генеральний директор Центрального парку культури і відпочинку м. Києва Артем Сауляк, передає УНН.
“Дорогі кияни та гості столиці. У зв’язку з будівництвом пішохідно-велосипедного мосту та благоустроєм території Арки дружби народів, територію оглядового майданчику буде перекрито до 24 травня. Вибачте за незручність”, — написав він.
Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що уважно стежить за будівництвом пішохідного мосту та виявив сподівання, що цей міст запрацює вже до кінця травня — до Дня Києва.