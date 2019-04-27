Сподіваюсь, що пішохідний міст побудують до Дня Києва - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що уважно стежить за будівництвом пішохідного мосту та виявив сподівання, що цей міст запрацює вже до кінця травня - до Дня Києва. Про це він розповів у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
"Наш пішохідний міст змінюється буквально щогодини. Роботи тривають - і в вихідні, і вдень, і вночі. І я навідуюся регулярно", - повідомив мер української столиці.
Кличко додав, що відвідавши міст, по якому він пройшов від арки Дружби народів до пам'ятника Володимиру Великому, переконався, що самі конструкції вже готові.
Зокрема, міський голова подякував будівельникам за оперативну роботу, завдяки якій стане можливим, щоб до Дня Києва міст був відкритий.
"Вже зроблені вікна, і частина підлоги буде зроблена із скла", - розповів він. Зокрема, він назвав цей міст - унікальним об'єктом зі скляним покриттям.
Кличко додав, що “навіть критики стануть фанатами цього об'єкту, з якого відкривається дивовижний вигляд на острови, Дніпро і наше місто”.
За словами міського голови, наразі робиться усе необхідне для того, щоб Київ був ще більш привабливий для усіх, хто приїжджає, а кияни пишалися тим, що “такий символічний об’єкт є в столиці України”.
Наш пішохідний міст змінюється буквально щогодини. Роботи тривають і в вихідні, і вдень, і вночі. І я навідуюся регулярно pic.twitter.com/9MKoFjHzFP— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 27 квітня 2019 р.