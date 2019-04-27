Сподіваюсь, що пішохідний міст побудують до Дня Києва - Кличко

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що уважно стежить за будівництвом пішохідного мосту та виявив сподівання, що цей міст запрацює вже до кінця травня - до Дня Києва. Про це він розповів у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.