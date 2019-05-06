В Киеве перекроют смотровую площадку возле Арки дружбы народов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В связи со строительством пешеходно-велосипедного моста и благоустройством территории Арки дружбы народов, территорию смотровой площадки будет перекрыто до 24 мая. Об этом на своей странице сообщил генеральный директор Центрального парка культуры и отдыха г. Киева Артем Сауляк, передает УНН.
"Дорогие киевляне и гости столицы. В связи со строительством пешеходно-велосипедного моста и благоустройством территории Арки дружбы народов, территорию смотровой площадки будет перекрыто до 24 мая. Извините за неудобства", - написал он.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что внимательно следит за строительством пешеходного моста и проявил надежду, что этот мост заработает уже к концу мая - ко Дню Киева.