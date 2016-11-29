Сегодня в Брюсселе ожидаются консультации относительно механизма приостановления "безвиза"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во вторник 29 ноября в Брюсселе ожидается триалог о механизме приостановления действия безвизового режима. Об этом ранее в своем микроблоге в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Триалог о механизме приостановления безвиза состоится завтра (29 ноября - ред.)", - Написал он.
Напомним, необходимым условием для введения безвизового режима для Украины является утверждение Евросоюзом механизма его приостановления.