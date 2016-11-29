Сьогодні у Брюсселі очікуються консультації щодо механізму призупинення "безвізу"

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У вівторок 29 листопада у Брюсселі очікується тріалог щодо механізму призупинення дії безвізового режиму. Про це раніше у своєму мікроблозі у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк, передає УНН.