Сьогодні у Брюсселі очікуються консультації щодо механізму призупинення "безвізу"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У вівторок 29 листопада у Брюсселі очікується тріалог щодо механізму призупинення дії безвізового режиму. Про це раніше у своєму мікроблозі у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк, передає УНН.
“Тріалог щодо механізму призупинення безвізу відбудеться завтра (29 листопада - ред.)”, — написав він.
Нагадаємо, необхідною умовою для запровадження безвізового режиму для України є затвердження Євросоюзом механізму його призупинення.