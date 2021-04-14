Сегодня Таран выступит на заседании Европарламента
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Министр обороны Украины Андрей Тарани 14 апреля выступит на заседании подкомитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Европарламента.
Детали
Ожидается, что Андрей Таран обсудит с европарламентариями вопросы сотрудничества в сфере безопасности и обороны. На доклад он будет иметь один час. Встреча пройдет в формате видеоконференции.
Напомним
Министр обороны Украины Андрей Таран встретился с послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсен и проинформировал собеседника о существенном обострения ситуации в районе операции Объединенных сил, особое внимание уделив существенном наращиванию последнее время военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на территории временно оккупированного Крыма .
Контекст
В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.
По словам Хомчака , состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержалось 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма. Главы МИД стран ЕС 19 апреля обсудят ситуацию в Украине и российскую агрессию.