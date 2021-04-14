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Сьогодні Таран виступить на засіданні Європарламенту

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Міністр оборони України Андрій Тарані 14 квітня виступить на засіданні підкомітету Європейського парламенту з питань безпеки та оборони. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Деталі

Очікується, що Андрій Таран обговорить з європарламентарями питання співпраці у сфері безпеки і оборони. На доповідь він матиме годину. Зустріч відбудеться у форматі відеоконференції.

Нагадаємо

Міністр оборони України Андрій Таран зустрівся з послом Французької Республіки в Україні Етьєном де Понсеном та поінформував співрозмовника про суттєве загострення ситуації в районі операції Об’єднаних сил, особливу увагу приділивши істотному нарощуванню останнім часом військової присутності РФ вздовж кордону з Україною та на території тимчасово окупованого Криму.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму. Голови МЗС країн ЄС 19 квітня обговорять ситуацію в Україні та російську агресію.

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