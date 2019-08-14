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Сегодня суд должен приступить к рассмотрению апелляций по делу Зайцевой-Дронова

Сегодня суд должен приступить к рассмотрению апелляций по делу Зайцевой-Дронова

Киев  •  УНН

 • 9516 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Харьковский апелляционный суд сегодня должен приступить к рассмотрению апелляционных жалоб Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, осужденных за совершение смертельного ДТП в центре Харькова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, сегодня коллегия судей будет рассматривать апелляционные жалобы Елены Зайцевой, ее защитника Юлии Плетньовой и защитника Геннадия Дронова, Сергея Перепелицы, представленные на приговор Киевского районного суда города Харькова.

Приговором Киевского районного суда 26 февраля Зайцева и Дронов признаны виновными в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами - ред.).

Каждому из обвиняемых назначено наказание - 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года. Срок отбывания наказания Дронову принято считать с 8 ноября 2017 года, а Зайцевой - с 18 октября 2017 года.

Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших. Приговором определено возместить всем пострадавшим материальный ущерб на общую сумму более семи миллионов гривен. Возмещение Дронову и Зайцевой назначено солидарно, отметили в суде.

Апелляционное рассмотрение предназначено на среду, 14 августа, на 11:00 в помещении Харьковского апелляционного суда. Председательствующий по делу - судья Владимир Протасов.

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Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек

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