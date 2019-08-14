Сьогодні суд має приступити до розгляду апеляцій у справі Зайцевої-Дронова
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Харківський апеляційний суд сьогодні має приступити до розгляду апеляційних скарг Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, засуджених за скоєння смертельної ДТП у центрі Харкова. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу суду.
Так, сьогодні колегія суддів розглядатиме апеляційні скарги Олени Зайцевої, її захисника Юлії Плетньової та захисника Геннадія Дронова, Сергія Перепелиці, подані на вирок Київського районного суду міста Харкова.
Вироком Київського районного суду 26 лютого Зайцеву та Дронова визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами – ред.).
Кожному з обвинувачених призначено покарання – 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Строк відбування покарання Дронову ухвалено рахувати з 08 листопада 2017 року, а Зайцевій – з 18 жовтня 2017 року.
Також були задоволені цивільні позови потерпілих. Вироком визначено відшкодувати всім потерпілим майнову шкоду на загальну суму понад сім мільйонів гривень. Відшкодування Дронову та Зайцевій призначено солідарно, зазначили в суді.
Апеляційний розгляд призначений на середу, 14 серпня, на 11:00 в приміщенні Харківського апеляційного суду. Головуючий у справі – суддя Володимир Протасов.
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Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб