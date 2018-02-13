Сегодня стартует плей-офф Лиги чемпионов

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. В первых поединках 1/8 финала примут участие команды из Швейцария, Англии и Италии в том числе "Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

"Базель" - "Манчестер Сити". Обе команды в последние годы часто вылетали из Лиги чемпионов в 1/8 финала. На этот раз одна из них пройдет дальше. Первую встречу команды проведут на "Санкт-Якоб Парк".

Из последних четырех противостояний 1/8 финала "Сити" уступил в трех. Исключением стал сезон 2015/16, когда команда Мануэля Пеллегрини добралась до полуфинала. "Базель" дважды доходил до этой стадии - в 2012 и 2015 годах - и оба раза вылетел.

"Базель" в этом сезоне уже побеждал клуб из Манчестера - "Юнайтед" со счетом 1:0 в пятом туре. Швейцарцы финишировали вторыми в группе А (сзади "МЮ") с 12 очками. Это их лучший показатель на групповом этапе.

Только в сезоне 2015/16 "Манчестер Сити" занял в группе первое место и только в том сезоне преодолел стадию 1/8 финала.

В прошлом сезоне "Сити" ни разу не победил на выезде - 1:3 с "Монако" 0-4 с "Барселоной", 3:3 с "Селтиком" и 1:1 с "Боруссией" из Менхенгладбаха. Из десяти последних еврокубковых матчей на чужом поле "горожане" выиграли всего три (3 ничьи, 4 поражения).

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Во втором противостоянии вечера сойдутся "Ювентус" и "Тоттенхэм". Ранее команды не встречались между собой на европейской арене.

"Тоттенхэм" примет участие в 1/8 финала всего второй раз, однако на групповом этапе лондонцы заняли первое место в своем квартете, опередив действующих чемпионов "Реал", и набрали 16 очков, став лидерами сезона по этому показателю.

"Ювентус" занял второе место в группе D, пропустив вперед "Барселону", зато на данной стадии туринцы выступают уже в девятый раз. В их пользу говорит богатый опыт плей-офф Лиги чемпионов и два выхода в финал за последнее время - в 2015 и 2017 годах.

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Стоит отметить, что беспроигрышная домашняя серия "старой синьоры" в еврокубках составляет 26 встреч (В-16 Н-10). Последний раз победить в Турине удалось "Баварии" (2:0) в апреле 2013 года.

Кроме того, "Ювентус" не проигрывает представителям Англии уже шесть матчей (В-3 Н-3), одержав победы в трех последних. Зато в 14 последних гостевых встречах на европейской арене "Тоттенхэм" одержал всего четыре победы.

Добавим, поединки начнутся в 21:45 по киевскому времени.

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