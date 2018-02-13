Сьогодні стартуватиме плей-оф Ліги чемпіонів

"Базель" – "Манчестер Сіті". Обидві команди в останні роки часто вилітали з Ліги чемпіонів в 1/8 фіналу. На цей раз один з них пройде далі. Першу зустріч команди проведуть на "Санкт-Якоб Парк".

З останніх чотирьох протистоянь 1/8 фіналу "Сіті" поступився в трьох. Винятком став сезон 2015/16, коли команда Мануеля Пеллегріні дісталася до півфіналу. "Базель" двічі доходив до цієї стадії - в 2012 і 2015 роках - і обидва рази вилетів.

"Базель" в цьому сезоні вже перемагав клуб з Манчестера - "Юнайтед" з рахунком 1:0 в п'ятому турі. Швейцарці фінішували другими в групі А (позаду "МЮ") з 12 очками. Це їх кращий показник на груповому етапі.

Натомість тільки в сезоні 2015/16 "Манчестер Сіті" зайняв в групі перше місце і тільки в тому сезоні подолав стадію 1/8 фіналу.

У минулому сезоні "Сіті" жодного разу не переміг на виїзді - 1:3 з "Монако", 0: =4 з "Барселоною", 3:3 з "Селтіком" і 1:1 з "Борусією" з Менхенгладбаха. З десяти останніх єврокубкових матчів на чужому полі "городяни" виграли всього три (3 нічиї, 4 поразки).

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У другому протистоянні вечора зійдуться "Ювентус" і "Тотенхем". Раніше команди не зустрічалися між собою на європейській арені.

"Тотенхем" прийме участь в 1/8 фіналу всього вдруге, однак на груповому етапі лондонці зайняли перше місце в своєму квартеті, випередивши діючих чемпіонів з "Реала", і набрали 16 очок, ставши лідерами сезону за цим показником.

"Ювентус" зайняв друге місце в групі D, пропустивши вперед "Барселону", зате на даній стадії туринці виступають вже в дев'ятий раз. На їхню користь говорить багатий досвід плей-оф Ліги чемпіонів і два виходи до фіналу за останній час - в 2015 та 2017 років роках.

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Варто відзначити, що безпрограшна домашня серія "старої синьйори" в єврокубках становить 26 зустрічей (В16 Н10). Останній раз перемогти в Турині вдалося "Баварії" (2:0) в квітні 2013 року.

Окрім того, "Ювентус" не програє представникам Англії вже шість матчів (В3 Н3), здобувши перемоги в трьох останніх. Натомість у 14 останніх гостьових зустрічах на європейській арені "Тотенхем" здобув лише чотири перемоги (Н4 П6).

Додамо, поєдинки розпочнуться о 21:45 за київським часом.