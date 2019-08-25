Сегодня “Шахтер” встретится с “Мариуполем”

Матч пятого тура УПЛ начнется в 19.30.

Арбитр — Кутаков Д. А. (Киевская обл.) Ассистенты арбитра — Сухин В. В. (Одесса), Павлинов А. В. (Одесса) Четвертый арбитр — Новохатний В. В. (Киев) Наблюдатель — Курганов В. В. (Александрия). Делегат УАФ — Гайворонский В. И. (Донецк).

Ориентировочные составы на матч "Шахтер — Мариуполь"

"Шахтер": Пятов — Додо, Хочолава, Матвиенко, Исмаили — Антонио, Степаненко — Соломон, Марлос, Дентиньо — Мораес

"Мариуполь": Худжамов — Полегенько, Чоботенко, Яворский, Быков — Путря, Федорчук — Тищенко, Мишньов, Горбунов — Вакула