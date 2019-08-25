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Сьогодні "Шахтар" зустрінеться з "Маріуполем"

Сьогодні "Шахтар" зустрінеться з "Маріуполем"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Сьогодні в Харкові на ОСК "Металіст" відбудеться зустріч ФК "Шахтар" з ФК "Маріуполь", повідомляє УНН.

Матч п'ятого туру УПЛ розпочнеться о 19.30.

Арбітр - Кутаков Д. А. (Київська обл.) Асистенти арбітра - Сухін В. В. (Одеса), Павлинов А. В. (Одеса) Четвертий арбітр - Новохатний В. В. (Київ) Спостерігач - Курганов В. В. (Олександрія). Делегат УАФ - Гайворонський В. І. (Донецьк).

Орієнтовні склади на матч "Шахтар - Маріуполь"

"Шахтар": Пятов - Додо, Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі - Антоніо, Степаненко - Соломон, Марлос, Дентіньо - Мораес

"Маріуполь": Худжамов - Полегенько, Чоботенко, Яворський, Биков - Путря, Федорчук - Тищенко, Мишньов, Горбунов - Вакула

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