Сьогодні "Шахтар" зустрінеться з "Маріуполем"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Сьогодні в Харкові на ОСК "Металіст" відбудеться зустріч ФК "Шахтар" з ФК "Маріуполь", повідомляє УНН.
Матч п'ятого туру УПЛ розпочнеться о 19.30.
Арбітр - Кутаков Д. А. (Київська обл.) Асистенти арбітра - Сухін В. В. (Одеса), Павлинов А. В. (Одеса) Четвертий арбітр - Новохатний В. В. (Київ) Спостерігач - Курганов В. В. (Олександрія). Делегат УАФ - Гайворонський В. І. (Донецьк).
Орієнтовні склади на матч "Шахтар - Маріуполь"
"Шахтар": Пятов - Додо, Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі - Антоніо, Степаненко - Соломон, Марлос, Дентіньо - Мораес
"Маріуполь": Худжамов - Полегенько, Чоботенко, Яворський, Биков - Путря, Федорчук - Тищенко, Мишньов, Горбунов - Вакула