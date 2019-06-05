Сегодня Рада продолжит рассмотрение законопроекта о ВСК

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 109206 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136344 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144093 просмотра

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КИЕВ. 5 июня. УНН. Сегодня народные депутаты продолжат рассмотрение поправок к законопроекту о временных следственных комиссиях, который, в том числе, нормирует процедуру импичмента. Об этом свидетельствует повестка дня сегодняшнего пленарного заседания Верховной Рады Украины, передает УНН.

На сегодняшний день у нардепов запланировано только рассмотрения во втором чтении проекта 1098 закона о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины. Поскольку вчера парламентарии рассмотрели 396 поправок к законопроекту, то на сегодняшнем заседании рассмотрение начнется с 397-й поправки.

По графику, в сессионном зале нардепы будут работать до перерыва в 14:00, после обеда у них запланирована работа в комитетах, фракциях и группах.

Напомним, народные депутаты Украины за вчерашний пленарный день рассмотрели 396 поправок к законопроекту о временных следственных комиссиях, который в том числе содержит нормы об импичменте.

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