Сьогодні Рада продовжить розгляд законопроекту про ТСК
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Сьогодні народні депутати продовжать розгляд правок до законопроекту про тимчасові слідчі комісії, який, у тому числі, унормовує процедуру імпічменту. Про це свідчить порядок денний сьогоднішнього пленарного засідання Верховної Ради України, передає УНН.
На сьогоднішній день у нардепів запланований лише розгляду у другому читанні проекту 1098 закону про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України. Оскільки вчора парламентарі розглянули 396 правок до законопроекту, то на сьогоднішньому засіданні розгляд розпочнеться з 397-ї правки.
За графіком, у сесійній залі нардепи працюватимуть до перерви о 14:00, після обіду в них запланована робота в комітетах, фракціях і групах.
Нагадаємо, народні депутати України за вчорашній пленарний день розглянули 396 поправок до законопроекту про тимчасові слідчі комісії, який в тому числі містить норми щодо імпічменту.