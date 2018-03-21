Сегодня прощаются с Владиславом Волошиным
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня в Николаеве попрощаются с и. о. председателем Николаевского аэропорта, летчиком Владиславом Волошиным, сообщает УНН.
Прощание состоится в Николаеве, в помещении ритуального зала судебно-медицинской экспертизы на пересечении улиц Большая морская и Первая Слободская.
Прощание будет проходить с самого утра.
Тело Волошина доставят в Одессу для кремации, а прах похоронят на территории Луганской области, откуда он родом.
Напомним, 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство, выстрелив из боевого пистолета, 29-летний и.о. директора одного из коммунальных предприятий области В.Волошин - бывший военный летчик, участник АТО.
Как информировал УНН, следствие рассматривает пять версий самоубийства и.о. директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина.