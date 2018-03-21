Сегодня прощаются с Владиславом Волошиным

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 16147 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 21026 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 66621 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 75801 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102077 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109202 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116569 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121913 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133029 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146785 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Актуальное
Сегодня прощаются с Владиславом Волошиным

Сегодня прощаются с Владиславом Волошиным

Киев  •  УНН

 • 11386 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня в Николаеве попрощаются с и. о. председателем Николаевского аэропорта, летчиком Владиславом Волошиным, сообщает УНН.

Прощание состоится в Николаеве, в помещении ритуального зала судебно-медицинской экспертизы на пересечении улиц Большая морская и Первая Слободская.

Прощание будет проходить с самого утра.

Тело Волошина доставят в Одессу для кремации, а прах похоронят на территории Луганской области, откуда он родом.

Напомним, 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство, выстрелив из боевого пистолета, 29-летний и.о. директора одного из коммунальных предприятий области В.Волошин - бывший военный летчик, участник АТО.

Как информировал УНН, следствие рассматривает пять версий самоубийства и.о. директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина.

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