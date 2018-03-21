Сьогодні прощаються з Владиславом Волошиним
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні у Миколаєві попрощаються з в. о. головою Миколаївського аеропорту, льотчиком Владиславом Волошиним, повідомляє УНН.
Прощання відбудеться у Миколаєві, у приміщенні ритуальної зали судово-медичної експертизи на перетині вулиць Велика морська та Перша Слобідська.
Прощання відбуватиметься з самого ранку.
Тіло Волошина доставлять до Одеси для кремації, а прах поховають на території Луганської області, звідки він родом.
Нагадаємо, 18 березня у Миколаєві у власній квартирі скоїв самогубство шляхом пострілу з бойового пістолету 29-річний в.о. директора одного з комунальних підприємств області В.Волошин — колишній військовий льотчик, учасник АТО.
Як інформував УНН, слідство розглядає п’ять версій самогубства в.о. директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина.