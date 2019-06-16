Сегодня православные празднуют День Святого Духа
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня УНН. В следующий за Троицей понедельник совершается праздник в честь Святого Духа, передает УНН.
Этот праздник был установлен Церковью "ради величия Пресвятаго и Животворящего Духа, яко един есть (от) Святыя и Живоначальныя Троицы", в противодействие учению еретиков, отвергавших Божество Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном Божиим.
Святой Дух — Третье Лицо (Ипостась) Святой Троицы, истинный Бог, единосущный и равнославный Отцу и Сыну.
Как сообщал УНН, 16 июня православные отметили День святой Троицы, который в народе называют просто Троица.