Сьогодні православні святкують День Святого Духа
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня УНН. Наступного за Трійцею понеділок відбувається свято на честь Святого Духа, передає УНН.
Це свято було встановлене Церквою "заради величі Пресвятого і Животворящого Духа, яко один э (від) Святої і Жівоначальної Трійці", в протидію вченню єретиків, що відкидали Божество Святого Духа і единосущність Його з Богом Отцем і Сином Божим.
Святий Дух - Третґ Особа (Іпостась) Святої Трійці, істинний Бог, єдиносущний і равнославний Отцю і Сину.
Як повідомляв УНН, 16 червня православні відзначили День святої Трійці, який в народі називають просто Трійця.