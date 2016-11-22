Сегодня более 800 правоохранителей будут обеспечивать правопорядок в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сегодня в правительственном квартале Киева правопорядок будут обеспечивать более 800 правоохранителей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
Сегодня усиленные наряды полиции будут нести службу в местах проведения мероприятий, на прилегающих территориях, станциях киевского метрополитена и остановках общественного транспорта.
Правоохранители призывают граждан не нарушать общественный порядок и оказывать содействие полиции в обеспечении общественной безопасности и порядка.