Сьогодні понад 800 правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок в центрі Києва

Сьогодні посилені наряди поліції нестимуть службу у місцях проведення заходів, на прилеглих територіях, станціях київського метрополітену та зупинках громадського транспорту.

Правоохоронці закликають громадян не порушувати громадський порядок та сприяти поліції у забезпеченні публічної безпеки та порядку.