Сьогодні понад 800 правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок в центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сьогодні в урядовому кварталі Києва правопорядок забезпечуватимуть понад 800 правоохоронців. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Сьогодні посилені наряди поліції нестимуть службу у місцях проведення заходів, на прилеглих територіях, станціях київського метрополітену та зупинках громадського транспорту.
Правоохоронці закликають громадян не порушувати громадський порядок та сприяти поліції у забезпеченні публічної безпеки та порядку.