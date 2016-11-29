Сегодня выберут меру пресечения директору ночного львовского клуба, где произошел пожар
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня выберут меру пресечения директору ночного клуба "МИ100" во Львове, в котором произошел пожар. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников.
Напомним, как сообщал УНН, ночью 27 ноября во львовском клубе произошел пожар. Сегодня ночью в больнице умер мужчина, что обгорел в ночном клубе . До этого сообщалось, что девять человек до сих пор находилось в больнице после пожара по состоянию на 6 часов 29 ноября.