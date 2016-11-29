Сьогодні оберуть запобіжний захід директору нічного львівського клубу, де сталась пожежа
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні оберуть запобіжний захід директору нічного клубу "МІ100" у Львові, в якому сталась пожежа. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, вночі 27 листопада у львівському клубі сталася пожежа. Сьогодні вночі у лікарні помер чоловік, який обгорів у нічному клубі. До цього повідомлялось, що дев'ять осіб досі перебувало у лікарні після пожежі станом на 6 год. 29 листопада.