Сегодня Надежды Савченко планируют избрать меру пресечения, ходатайство уже в суде
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Сегодня ожидается избрания судом меры пресечения народному депутату Надежды Савченко, пишет УНН.
В Шевченковском районном суде Киева вероятно сегодня состоится заседание по избранию меры пресечения для народного депутата Надежды Савченко, которую Верховная Рада накануне лишила депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание.
Время судебного заседания пока не известно.
По словам адвоката Савченко, следователи планировали передать ходатайство об избрании меры пресечения в 8 утра 23 марта. Однако, пока в суде не подтверждают получение документа, хотя УНН из собственных источников стало известно, что ходатайство уже подано и ждет распределения между судьями. В то же время вероятность того, что заседание начнется ровно в 9:00 утра, как это заявлялось ранее, не высока.
УНН вести прямую трансляцию из зала суда, где будут избирать меру пресечения Надежде Савченко. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на стартовой странице сайта ИА УНН или на нашей странице в социальной сети Facebook.
Надежда Савченко провела ночь в СИЗО СБУ, где ее допрашивали.
Напомним, по информации УНН, Генеральная прокуратура Украины 23 марта будет просить суд избрать для народного депутата Надежды Савченко мера пресечения в виде содержания под стражей.