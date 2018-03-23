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Сьогодні Надії Савченко планують обрати запобіжний захід, клопотання вже у суді

Сьогодні Надії Савченко планують обрати запобіжний захід, клопотання вже у суді

Київ • УНН

 • 10533 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Сьогодні очікується обрання судом запобіжного заходу народному депутатові Надії Савченко, пише УНН.

У Шевченківському районному суді Києва ймовірно сьогодні відбудеться засідання з обрання міри запобіжного заходу для народного депутата Надії Савченко, яку Верховна рада напередодні позбавила депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання.

Час судового засідання поки не відомий.

За словами адвоката Савченко, слідчі планували передати клопотання про обрання запобіжного заходу о 8 ранку 23 березня. Однак, поки у суді не підтверджують отримання документа, хоч а УНН з власних джерел стало відомо, що клопотання вже подане і наразі чекає на розподілення між суддями. Водночас ймовірність того, що засідання почнеться рівно о 9 годині ранку, як це заявлялося раніше, не висока.

УНН вестиме пряму трансляцію з зали суду, де обиратимуть запобіжний захід Надії Савченко. Пряму трансляцію можна буде переглянути на стартовій сторінці сайту ІА УНН або ж на нашій сторінці у соціальній мережі Facebook.

Надія Савченко провела ніч у СІЗО СБУ, де її допитували.

Нагадаємо, за інформацією УНН, Генеральна прокуратура України 23 березня проситиме суд обрати для народного депутата Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

 

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